Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
«Я его подкараулю». Филиппов — о реванше у испанца на следующих Олимпийских играх

Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призёром Олимпийских игр в спринте, заявил, что на следующих соревнованиях намерен взять реванш у обладателя золотой медали испанcкого спортсмена Ориоля Кардоны Коля.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Очень хороший результат. Ориоль заслужил золото, сегодня был сильнее меня. Но ничего, на следующей Олимпиаде я его подкараулю. Всё нормально будет. Возьму своё золото. Мне всего 23 года. Я очень рад серебру. Я буду кайфовать, отдыхать, праздновать», — приводит слова Филиппова Okko Cпорт в телеграм-канале.

Это первая российская медаль на проходящих в Италии Олимпийских играх. Филиппов — 23-кратный чемпион России.

Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
