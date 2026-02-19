Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Обладатель первой российской медали на ОИ Филиппов пожелал удачи Аделии Петросян

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте, пожелал удачи соотечественнице Аделии Петросян. Фигуристка сегодня, 19 февраля, выйдет на лёд в произвольной программе, по итогам короткой она занимает пятое место.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

«Я понимал, что это будет легендарно, если я возьму первую медаль среди нейтралов. Буду рад, если Аделия возьмёт медаль. Надеюсь на успех Аделии», — приводит слова Филиппова ТАСС.

Филиппов сегодня стал обладателем первой российской медали на играх в Милане. Спортсмен является 23-кратным чемпионом России. Петросян — трёхкратная чемпионка России. Её выход в произвольной программе состоится в последней разминке.

Новости. Олимпиада 2026
