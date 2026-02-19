Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Филиппов рассказал о процедурах и десерте, к которым прибегнет после серебра на ОИ-2026

Филиппов рассказал о процедурах и десерте, к которым прибегнет после серебра на ОИ-2026
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания серебряной медали ОИ-2026 рассказал о послаблениях, которые допустит после участия в Играх.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Всё, что я себе до Олимпиады обещал, буду исполнять. Наконец-то пойду и поем тирамису, а то вес немного держал, не ел сладенькое. Я своим мышцам пообещал, что будет массажик, тёплый душ», — приводит слова Филиппова Okko Спорт в телеграм-канале.

Это первая российская медаль на проходящих в Италии Олимпийских играх. Филиппов — 23-кратный чемпион России.

Первым в спринте стал испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль: он завоевал для своей страны первую золотую медаль зимних Игр с 1972 года.

Материалы по теме
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android