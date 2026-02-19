Филиппов рассказал о процедурах и десерте, к которым прибегнет после серебра на ОИ-2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания серебряной медали ОИ-2026 рассказал о послаблениях, которые допустит после участия в Играх.
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34
«Всё, что я себе до Олимпиады обещал, буду исполнять. Наконец-то пойду и поем тирамису, а то вес немного держал, не ел сладенькое. Я своим мышцам пообещал, что будет массажик, тёплый душ», — приводит слова Филиппова Okko Спорт в телеграм-канале.
Это первая российская медаль на проходящих в Италии Олимпийских играх. Филиппов — 23-кратный чемпион России.
Первым в спринте стал испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль: он завоевал для своей страны первую золотую медаль зимних Игр с 1972 года.
