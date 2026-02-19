Филиппов рассказал о процедурах и десерте, к которым прибегнет после серебра на ОИ-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания серебряной медали ОИ-2026 рассказал о послаблениях, которые допустит после участия в Играх.

«Всё, что я себе до Олимпиады обещал, буду исполнять. Наконец-то пойду и поем тирамису, а то вес немного держал, не ел сладенькое. Я своим мышцам пообещал, что будет массажик, тёплый душ», — приводит слова Филиппова Okko Спорт в телеграм-канале.

Это первая российская медаль на проходящих в Италии Олимпийских играх. Филиппов — 23-кратный чемпион России.

Первым в спринте стал испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль: он завоевал для своей страны первую золотую медаль зимних Игр с 1972 года.