«Это была моя детская мечта». Филиппов — о серебре Олимпийских игр — 2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в спринте на Олимпийских играх – 2026 в Италии. На финише соревнований Филиппов проиграл чемпиону игр испанцу Ориолю Кардоне Колю более полутора секунд.

«Историческая штука, ведь это был дебют нашего спорта на Олимпиаде. И это моё первое серебро. То есть у меня было только две бронзовые медали в этом сезоне. В прошлом сезоне вообще без медалей на взрослых чемпионатах, тем более в спринте. Никто в меня не верил, и все говорили: «Никита, а как ты надеешься на медаль, если ты даже в тройку не попадал ни разу?» А вот так вот, я надеялся на медаль. Всё было распланировано и запланировано. Те, кто уверен в себе, кто думает об этом, у того обязательно всё получится. Это была моя детская мечта.

После финиша я секунд 20-30 стоял, просто не понимал, что происходит, смотрю на табло, думаю: «Реально второй, что ли? Серьёзно?» Атмосфера олимпийская, столько зрителей, себя не слышишь, когда бежишь рядом с ними, когда они около трассы стоят кричат. Даже не слышал своего кореша Андрюху, который там стоял, хотя обычно его всегда слышно, даже на трансляции через видео», – сказал Филиппов в интервью Okko.