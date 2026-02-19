Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Олимпиада 2026

«Это была моя детская мечта». Филиппов — о серебре Олимпийских игр — 2026

«Это была моя детская мечта». Филиппов — о серебре Олимпийских игр — 2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в спринте на Олимпийских играх – 2026 в Италии. На финише соревнований Филиппов проиграл чемпиону игр испанцу Ориолю Кардоне Колю более полутора секунд.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Историческая штука, ведь это был дебют нашего спорта на Олимпиаде. И это моё первое серебро. То есть у меня было только две бронзовые медали в этом сезоне. В прошлом сезоне вообще без медалей на взрослых чемпионатах, тем более в спринте. Никто в меня не верил, и все говорили: «Никита, а как ты надеешься на медаль, если ты даже в тройку не попадал ни разу?» А вот так вот, я надеялся на медаль. Всё было распланировано и запланировано. Те, кто уверен в себе, кто думает об этом, у того обязательно всё получится. Это была моя детская мечта.

После финиша я секунд 20-30 стоял, просто не понимал, что происходит, смотрю на табло, думаю: «Реально второй, что ли? Серьёзно?» Атмосфера олимпийская, столько зрителей, себя не слышишь, когда бежишь рядом с ними, когда они около трассы стоят кричат. Даже не слышал своего кореша Андрюху, который там стоял, хотя обычно его всегда слышно, даже на трансляции через видео», – сказал Филиппов в интервью Okko.

Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Все новости RSS

