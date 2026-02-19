Сбер запустил акцию «Спасибо олимпийцам» — оставить слова поддержки можно в ТГ-боте

Сбер запустил ТГ-бот «Спасибо олимпийцам», где каждый может оставить слова поддержки, любви и благодарности российским атлетам. Сообщения появятся на экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Инициатива Сбера направлена на то, чтобы показать гордость за наших атлетов, поддержать их и поблагодарить за выступление.

На Играх-2026 в Италии в нейтральном статусе участвуют 13 российских спортсменов. Сегодня Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме.