Сбер запустил акцию «Спасибо олимпийцам» — оставить слова поддержки можно в ТГ-боте
Сбер запустил ТГ-бот «Спасибо олимпийцам», где каждый может оставить слова поддержки, любви и благодарности российским атлетам. Сообщения появятся на экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.
Инициатива Сбера направлена на то, чтобы показать гордость за наших атлетов, поддержать их и поблагодарить за выступление.
На Играх-2026 в Италии в нейтральном статусе участвуют 13 российских спортсменов. Сегодня Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме.
