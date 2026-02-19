Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Хочется, как Клебо, вносить имя в историю». Никита Филиппов — о своих амбициях

«Хочется, как Клебо, вносить имя в историю». Никита Филиппов — о своих амбициях
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2026, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своих амбициях после того, как принёс России первую медаль на Играх-2026.

«Может, будет больше дисциплин. Хочется, как Клебо, вносить своё имя в историю и зарабатывать как можно больше олимпийских медалей в коллекцию. Может, после Олимпиады нас начнут допускать к эстафете, и мы там будем сиять», — приводит слова Филиппова ТАСС.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на текущей Олимпиаде уже завоевал пять золотых медалей, тем самым став 10-кратным чемпионом зимних Олимпиад (это уникальное достижение). У норвежца ещё есть возможность взять 11-е золото в марафоне.

Материалы по теме
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android