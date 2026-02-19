«Хочется, как Клебо, вносить имя в историю». Никита Филиппов — о своих амбициях

Серебряный призёр Олимпиады-2026, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своих амбициях после того, как принёс России первую медаль на Играх-2026.

«Может, будет больше дисциплин. Хочется, как Клебо, вносить своё имя в историю и зарабатывать как можно больше олимпийских медалей в коллекцию. Может, после Олимпиады нас начнут допускать к эстафете, и мы там будем сиять», — приводит слова Филиппова ТАСС.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на текущей Олимпиаде уже завоевал пять золотых медалей, тем самым став 10-кратным чемпионом зимних Олимпиад (это уникальное достижение). У норвежца ещё есть возможность взять 11-е золото в марафоне.