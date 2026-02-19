Аделия Петросян провела заключительную тренировку перед решающим прокатом на Олимпиаде

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян провела заключительную тренировку перед прокатом своей произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. После короткой программы россиянка занимает пятое место.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в рамках прогона ПП на тренировке исполнила следующий прыжковый контент: каскад четверной тулуп (недокрут) + двойной тулуп, падение с четверного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенция тройной лутц + два двойных акселя, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.

Вне прогона Петросян сделала следующие прыжки: секвенция тройной лутц — два двойных акселя, тройной флип, тройной флип, секвенция тройной лутц — два двойных акселя, каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной сальхов, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной тулуп, падение с четверного тулупа, падение с четверного тулупа, четверной тулуп, двойной тулуп (бабочка), каскад четверной тулуп + двойной тулуп, секвенция тройной лутц + два двойных акселя, каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной тулуп, тройной тулуп, каскад четверной тулуп (недокрут) + двойной тулуп.

Лидером соревнований у женщин перед ПП является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи.