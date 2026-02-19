«Ну моя! В дырявых колготках». Туктамышева поделилась моментами тренировки женщин на ОИ

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась атмосферой с заключительной тренировки женщин перед произвольными программами на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Туктамышева следила за тренировкой вместе с действующим чемпионом России Петром Гуменником и чемпионом Европы – 2026 Никой Эгадзе.

Видео доступны в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

«В классной компании сидим, смотрим тренировку женщин финальную. Все хорошо катаются, уверенно, ждём тройной аксель Ами Накаи, второй день пока не можем дождаться. Надеюсь, мы всё-таки его увидим. Каори, Каори [Сакамото] хорошо катается, уверенно, без недокрутов.

Алиса Лью… Ну моя! В дырявых колготках, с принтом на одной ноге, на вайбе вообще девочка», — сказала Туктамышева в своём телеграм-канале.