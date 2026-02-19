Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Олимпиада 2026

Аделия Петросян сделала три четверных тулупа из семи попыток на тренировке перед ПП на ОИ

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян во время заключительной тренировки перед прокатом своей произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии сделала 26 прыжков/каскадов. В частности, Аделия активно тренировала элемент ультра-си — четверной тулуп. Из семи попыток россиянке удалось чисто приземлить три таких прыжка.

Сама тренировка на льду длилась около 20 минут.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Лидером соревнований у женщин перед ПП является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи.

Петросян выйдет бороться за олимпийские медали с произвольной программой, в которой прозвучат композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Примерное время появления Петросян — 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

