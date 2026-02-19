Аделия Петросян сделала три четверных тулупа из семи попыток на тренировке перед ПП на ОИ

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян во время заключительной тренировки перед прокатом своей произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии сделала 26 прыжков/каскадов. В частности, Аделия активно тренировала элемент ультра-си — четверной тулуп. Из семи попыток россиянке удалось чисто приземлить три таких прыжка.

Сама тренировка на льду длилась около 20 минут.

Лидером соревнований у женщин перед ПП является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи.

Петросян выйдет бороться за олимпийские медали с произвольной программой, в которой прозвучат композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Примерное время появления Петросян — 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.