Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Была немного нервозная». Филиппов — об атмосфере перед финалом в ски-альпинизме на ОИ

«Была немного нервозная». Филиппов — об атмосфере перед финалом в ски-альпинизме на ОИ
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, какая атмосфера царила перед стартом в финальном забеге в соревнованиях на Олимпийских играх – 2026. Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2026, чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Атмосфера была немного нервозная. Когда я был в комнате для атлетов, там, где велик крутишь, массаж делают, то слышал, как какая-то девочка после четвертьфинала просто рыдала минут 15-20, как ребёнок. В общем, такая себе атмосфера. Я воткнул наушники, включил шумоподавление, чтобы не слышать это всё», – сказал Филиппов в интервью Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android