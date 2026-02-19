«Была немного нервозная». Филиппов — об атмосфере перед финалом в ски-альпинизме на ОИ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, какая атмосфера царила перед стартом в финальном забеге в соревнованиях на Олимпийских играх – 2026. Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2026, чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль.
«Атмосфера была немного нервозная. Когда я был в комнате для атлетов, там, где велик крутишь, массаж делают, то слышал, как какая-то девочка после четвертьфинала просто рыдала минут 15-20, как ребёнок. В общем, такая себе атмосфера. Я воткнул наушники, включил шумоподавление, чтобы не слышать это всё», – сказал Филиппов в интервью Okko.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
