Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, 1500 м: результаты

Китайский конькобежец Нин Чжунъянь сенсационно выиграл 1500 м на ОИ, обойдя Штольца
Комментарии

26-летний китайский конькобежец Нин Чжунъянь сенсационно завоевал золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1500 м. В борьбе за первое место Чжунъянь обошёл абсолютного лидера сезона в этом виде американца Джордана Штольца. Тройку призёров замкнул представитель Нидерландов Кьелд Нёйс.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
19 февраля 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Нин Чжунъянь
Китай
1:41.98
2
Джордан Штольц
США
+0.77
3
Кьелд Нёйс
Нидерланды
+0.84

Отметим, что бывший россиянин Владимир Семирунний, ныне выступающий за Польшу, в финале занял 10-е место.

Конькобежный спорт. Олимпиада-2026, Италия. Мужчины. 1500 м

1. Нин Чжунъянь (Китай) — 1.41,98 (новый олимпийский рекорд).
2. Джордан Штольц (США) — отставание 0,77.
3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) +0,84…
10. Владимир Семирунний (Польша) +3,39.

21-летний Штольц на Играх-2026 уже завоевал две золотые медали — на дистанциях 1000 м и 500 м.

