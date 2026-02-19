Китайский конькобежец Нин Чжунъянь сенсационно выиграл 1500 м на ОИ, обойдя Штольца

26-летний китайский конькобежец Нин Чжунъянь сенсационно завоевал золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1500 м. В борьбе за первое место Чжунъянь обошёл абсолютного лидера сезона в этом виде американца Джордана Штольца. Тройку призёров замкнул представитель Нидерландов Кьелд Нёйс.

Отметим, что бывший россиянин Владимир Семирунний, ныне выступающий за Польшу, в финале занял 10-е место.

Конькобежный спорт. Олимпиада-2026, Италия. Мужчины. 1500 м

1. Нин Чжунъянь (Китай) — 1.41,98 (новый олимпийский рекорд).

2. Джордан Штольц (США) — отставание 0,77.

3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) +0,84…

10. Владимир Семирунний (Польша) +3,39.

21-летний Штольц на Играх-2026 уже завоевал две золотые медали — на дистанциях 1000 м и 500 м.