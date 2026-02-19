«Был готов умереть сегодня». Никита Филиппов — о серебре Олимпиады-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился впечатлениями после завоевания серебряной медали в спринте на Олимпийких играх – 2026 в Италии. Чемпионом Игр-2026 стал испанец Ориоль Кардона Коль, которому Филиппов проиграл на финише чуть более полутора секунд.
«Конечно, Олимпиада – это очень важный старт, но всё равно это не конец. Надо двигаться дальше. Надеюсь, что будет следующая Олимпиада, будет больше дисциплин у ски-альпинистов. Конечно, так легко говорить, когда уже взял медаль, что это не конец жизни. Может, я бы тоже рыдал, как та девушка в комнате для спортсменов, если бы я стал четвёртым, пятым. Могло бы выйти так.
Но я бился, как лев, просто вышел как гладиатор на арену. Потому что я готов был умереть сегодня. Конечно, до смерти не дошло, но выжал из себя всё, что можно, и доволен тем, как я выложился, тем, какой результат я показал», – сказал Филиппов в интервью Okko.
