Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Мария Шарапова посетит ПП фигуристок с участием Петросян на Олимпиаде-2026 — источник

Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетит соревнования фигуристок на Олимпийских играх – 2026 в Италии, сообщает Sport24. Шарапова планирует вживую наблюдать за произвольными программами участниц ОИ, Мария будет сидеть на местах, предназначенных для знаменитых спортсменов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Соревнования начнутся в 21:00 мск. Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян выйдет на лёд в 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

