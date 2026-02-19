Мария Шарапова посетит ПП фигуристок с участием Петросян на Олимпиаде-2026 — источник

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетит соревнования фигуристок на Олимпийских играх – 2026 в Италии, сообщает Sport24. Шарапова планирует вживую наблюдать за произвольными программами участниц ОИ, Мария будет сидеть на местах, предназначенных для знаменитых спортсменов.

Соревнования начнутся в 21:00 мск. Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян выйдет на лёд в 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.