Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Олимпиада 2026

Аделия Петросян дозаявила четверной тулуп в произвольную программу на Олимпиаде-2026

Аделия Петросян дозаявила четверной тулуп в произвольную программу на Олимпиаде-2026
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян изменила заявленный прыжковый контент в произвольную программу на Олимпийских играх – 2026 в Италии за несколько часов до выхода на лёд. После короткой программы россиянка занимает пятое место.

Ученица Этери Тутберидзе планирует исполнить сольный четверной тулуп, каскад тройной лутц — тройной тулуп, сольный тройной сальхов, сольный тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель — секвенция, каскад тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Ами Накаи
Япония
2
Каори Сакамото
Япония
3
Алиса Лью
США

Отметим, что в предварительной заявке Петросян, которая была опубликована вчера, 18 февраля, четверной тулуп отсутствовал.

Лидером соревнований у женщин перед ПП является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи.

