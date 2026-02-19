Аделия Петросян дозаявила четверной тулуп в произвольную программу на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян изменила заявленный прыжковый контент в произвольную программу на Олимпийских играх – 2026 в Италии за несколько часов до выхода на лёд. После короткой программы россиянка занимает пятое место.

Ученица Этери Тутберидзе планирует исполнить сольный четверной тулуп, каскад тройной лутц — тройной тулуп, сольный тройной сальхов, сольный тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель — секвенция, каскад тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип.

Отметим, что в предварительной заявке Петросян, которая была опубликована вчера, 18 февраля, четверной тулуп отсутствовал.

Лидером соревнований у женщин перед ПП является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи.