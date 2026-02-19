Определились полуфинальные пары женского турнира по кёрлингу на Олимпиаде-2026

Сегодня, 20 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии завершился групповой этап соревнований женщин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 12-го тура и образовавшимися полуфинальными парами.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Женщины. Групповой этап

12-й тур

США – Швейцария – 7:6.

Канада – Южная Корея – 10:7.

Япония – Китай – 9:6.

Великобритания – Италия – 7:4.

По итогам группового этапа в полуфинальную стадию вышли сборные Швеции, США, Швейцарии и Канады.

Полуфинальные пары:

Швеция – Канада.

США – Швейцария.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 20 февраля.