Определились полуфинальные пары женского турнира по кёрлингу на Олимпиаде-2026

Сегодня, 20 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии завершился групповой этап соревнований женщин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 12-го тура и образовавшимися полуфинальными парами.
Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Женщины. Групповой этап
12-й тур
США – Швейцария – 7:6.
Канада – Южная Корея – 10:7.
Япония – Китай – 9:6.
Великобритания – Италия – 7:4.
По итогам группового этапа в полуфинальную стадию вышли сборные Швеции, США, Швейцарии и Канады.
Полуфинальные пары:
Швеция – Канада.
США – Швейцария.
Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 20 февраля.