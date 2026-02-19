Олимпиада, фигурное катание, женщины: онлайн-трансляция произвольной программы началась

В Милане стартует произвольная программа фигуристок в рамках Олимпийских игр — 2026. По итогам прокатов определится чемпионка и призёры соревнований. Их лидером после короткой программы является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи.

В прямом эфире произвольную программу фигуристок с участием Аделии Петросян покажет платформа Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян после короткой программы занимает пятое место. Петросян выйдет бороться за олимпийские медали с произвольной программой, в которой прозвучат композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Примерное время появления Петросян — 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.