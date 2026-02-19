Трансляция произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде 2026 начнётся в 0:16 мск

В Милане фигуристки начали представлять свои произвольные программы в рамках Олимпийских игр — 2026. По итогам прокатов определится чемпионка и призёры соревнований.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в решающий раз выйдет на олимпийский лёд в 0:16 мск. Ученица Этери Тутберидзе выступит в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место.

Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.