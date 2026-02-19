Судья из США, поставивший Аделии Петросян худшие баллы в КП, не будет судить ПП на ОИ-2026

Американский судья Кевин Розенштайн не судит произвольную программу женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии, которая стартовала сегодня, 19 февраля, в 21:00 мск. В список судей ПП на ОИ вошли: Элен Кукуфа (Франция), Алис Вальдер (Швейцария), Надежда Парецкая (Казахстан), Анна Кантор (Израиль), Еён Кён Хан (Южная Корея), Ричард Грейндж (Великобритания), Рицуко Хориути (Япония), Вессела Попова (Болгария), Магдалена Рушецка (Польша).

Напомним, именно Розенштайн ниже всех судей оценил короткую программу трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на Олимпиаде. Розенштайн поставил ученице Этери Тутберидзе 67,26 балла, что соответствует 11-му месту. Лучшей, по мнению Кевина, в КП была его соотечественница — Алиса Лью, он поставил ей 79,68 балла.

Петросян за короткую программу от всех судей получила итоговую оценку в 72,89 балла и заняла промежуточное пятое место. Аделия представит свою произвольную программу в 0:16 мск. Она поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.