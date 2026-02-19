Китаянка Чжан Жуйян захватила лидерство у фигуристок после 1-й разминки ПП на ОИ-2026

В Милане фигуристки начали представлять свои произвольные программы в рамках Олимпийских игр — 2026. По итогам первой разминки промежуточное лидерство захватила 18-летняя китаянка Чжан Жуйян. За произвольную она получила 118,65 балла, её суммарный результат составляет 178,03 балла.
Фигурное катание. Олимпиада-2026. Женщины. Топ-3 после первой разминки ПП по сумме:
- Чжан Жуйян (Китай) — 178,03 балла.
- Екатерина Куракова (Польша) — 173,37.
- Ливия Кайзер (Швейцария) — 171,52.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в решающий раз выйдет на олимпийский лёд в 0:16 мск. Ученица Этери Тутберидзе выступит в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место. Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.