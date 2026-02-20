Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
12:30 Мск
Прямая трансляция произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане 19 февраля

Прямая трансляция произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане 19 февраля
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выходит на лёд, чтобы представить свою произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Ученица Этери Тутберидзе выступает в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место.

Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Ранее действующий чемпион России Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026.

Календарь Олимпиады-2026
Аделия отдала всю себя! Но четверной тулуп получился с падением и подкосил её. LIVE
Live
Аделия отдала всю себя! Но четверной тулуп получился с падением и подкосил её. LIVE
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
