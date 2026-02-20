Прямая трансляция произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане 19 февраля

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выходит на лёд, чтобы представить свою произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Ученица Этери Тутберидзе выступает в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место.

Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Ранее действующий чемпион России Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026.