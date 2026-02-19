Козловский ответил на вопрос, зачем Петросян делает так много прыжков на тренировках на ОИ

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, поделился своим мнением касательно интенсивности трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на тренировках во время Олимпиады-2026 в Италии.

— 37 прыжков у Петросян на вчерашней тренировке, 19 прыжковых элементов сегодня. Зачем так много, на ваш взгляд?

— Спортсмены тренируются так, как они тренируются. Так, как им комфортно. То, что вы увидели, — это обычная Аделия Петросян. Она так тренируется всегда. Она очень выносливая, очень сильная, и она прекрасно понимает, сколько прыжков ей нужно сделать, чтобы почувствовать уверенность. Она их и делает. Это просто её индивидуальная специфика и её индивидуальный подход, — сказал Козловский в эфире Okko Sport.