Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Козловский ответил на вопрос, зачем Петросян делает так много прыжков на тренировках на ОИ

Козловский ответил на вопрос, зачем Петросян делает так много прыжков на тренировках на ОИ
Комментарии

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, поделился своим мнением касательно интенсивности трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на тренировках во время Олимпиады-2026 в Италии.

— 37 прыжков у Петросян на вчерашней тренировке, 19 прыжковых элементов сегодня. Зачем так много, на ваш взгляд?
— Спортсмены тренируются так, как они тренируются. Так, как им комфортно. То, что вы увидели, — это обычная Аделия Петросян. Она так тренируется всегда. Она очень выносливая, очень сильная, и она прекрасно понимает, сколько прыжков ей нужно сделать, чтобы почувствовать уверенность. Она их и делает. Это просто её индивидуальная специфика и её индивидуальный подход, — сказал Козловский в эфире Okko Sport.

Материалы по теме
Американка Гленн прыгнула триксель и ворвалась в топ. А Аделия готовит свой ответ! LIVE
Live
Американка Гленн прыгнула триксель и ворвалась в топ. А Аделия готовит свой ответ! LIVE
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android