Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Я уже просто не выдержала». Константинова пожаловалась на место на ОИ за 100 тыс. рублей

«Я уже просто не выдержала». Константинова пожаловалась на место на ОИ за 100 тыс. рублей
Комментарии

Российская фигуристка Станислава Константинова пожаловалась на свои места на Олимпиаде-2026 в Италии. Константинова следит за произвольными программами женщин.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Эмбер Гленн
США
214.91
2
Софья Самоделкина
Казахстан
207.46
3
Син Чжи А
Южная Корея
206.68

«Друзья, у меня не обошлось без приключений. Я пришла на арену и ужаснулась, потому что мои места за € 1172 (105,7 тыс. рублей) выглядели так, что я не вижу ровно половину льда из-за баннера, который прямо передо мной. Я просидела ровно половину разминки, и я уже просто не выдержала. Пошла к организаторам, и они передо мной извинились и дали мне новый билет. Вот такие вот у меня приключения. Надеюсь, что сейчас всё будет хорошо», — сказала Константинова в телеграм-канале «Фигурное катание | Олимпиада-2026».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Материалы по теме
Американка Гленн прыгнула триксель и ворвалась в топ. А Аделия готовит свой ответ! LIVE
Live
Американка Гленн прыгнула триксель и ворвалась в топ. А Аделия готовит свой ответ! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android