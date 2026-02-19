«Я уже просто не выдержала». Константинова пожаловалась на место на ОИ за 100 тыс. рублей

Российская фигуристка Станислава Константинова пожаловалась на свои места на Олимпиаде-2026 в Италии. Константинова следит за произвольными программами женщин.
«Друзья, у меня не обошлось без приключений. Я пришла на арену и ужаснулась, потому что мои места за € 1172 (105,7 тыс. рублей) выглядели так, что я не вижу ровно половину льда из-за баннера, который прямо передо мной. Я просидела ровно половину разминки, и я уже просто не выдержала. Пошла к организаторам, и они передо мной извинились и дали мне новый билет. Вот такие вот у меня приключения. Надеюсь, что сейчас всё будет хорошо», — сказала Константинова в телеграм-канале «Фигурное катание | Олимпиада-2026».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.
- 19 февраля 2026
