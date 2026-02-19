Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Американка Эмбер Гленн стала лидером Олимпиады-2026 у фигуристок после 2-й разминки ПП

Американка Эмбер Гленн стала лидером Олимпиады-2026 у фигуристок после 2-й разминки ПП
Комментарии

В Милане фигуристки продолжают представлять свои произвольные программы в рамках Олимпийских игр — 2026. По итогам второй разминки промежуточное лидерство захватила трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Эмбер Гленн
США
214.91
2
Софья Самоделкина
Казахстан
207.46
3
Син Чжи А
Южная Корея
206.68

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Женщины. Топ-3 после второй разминки ПП по сумме:

  1. Эмбер Гленн (США) — 214,91 балла.
  2. Син Чжи А (Южная Корея) — 206,68.
  3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 195,75.

В рамках соревнований предстоят прокаты фигуристок ещё двух, сильнейших разминок.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в решающий раз выйдет на олимпийский лёд в 0:16 мск. Ученица Этери Тутберидзе выступит в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место. Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Американка Гленн прыгнула триксель и ворвалась в топ. А Аделия готовит свой ответ! LIVE
Live
Американка Гленн прыгнула триксель и ворвалась в топ. А Аделия готовит свой ответ! LIVE
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android