Американка Эмбер Гленн стала лидером Олимпиады-2026 у фигуристок после 2-й разминки ПП

В Милане фигуристки продолжают представлять свои произвольные программы в рамках Олимпийских игр — 2026. По итогам второй разминки промежуточное лидерство захватила трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Женщины. Топ-3 после второй разминки ПП по сумме:

Эмбер Гленн (США) — 214,91 балла. Син Чжи А (Южная Корея) — 206,68. Лара Наки Гутманн (Италия) — 195,75.

В рамках соревнований предстоят прокаты фигуристок ещё двух, сильнейших разминок.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в решающий раз выйдет на олимпийский лёд в 0:16 мск. Ученица Этери Тутберидзе выступит в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место. Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.