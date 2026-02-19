Мария Шарапова замечена на трибунах во время просмотра ПП женщин на Олимпиаде-2026

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова замечена на трибунах ледовой арены «Милано» во время просмотра произвольных программ фигуристок в рамках Олимпийских игр – 2026 в Италии.

В соревнованиях примет участие трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, она выйдет на лёд в 0:16 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.