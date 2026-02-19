Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Фото: Нэйтан Чен с трибун следит за соревнованиями фигуристок на Олимпиаде-2026
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен замечен на трибунах ледовой арены «Милано» во время просмотра произвольных программ фигуристок в рамках Олимпийских игр – 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Эмбер Гленн
США
214.91
2
Софья Самоделкина
Казахстан
207.46
3
Син Чжи А
Южная Корея
206.68

Фото: Okko Sport

По итогам второй разминки промежуточное лидерство захватила трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

В соревнованиях примет участие трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, она выйдет на лёд в 0:16 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

