Фото: Нэйтан Чен с трибун следит за соревнованиями фигуристок на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен замечен на трибунах ледовой арены «Милано» во время просмотра произвольных программ фигуристок в рамках Олимпийских игр – 2026 в Италии.

Фото: Okko Sport

По итогам второй разминки промежуточное лидерство захватила трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

В соревнованиях примет участие трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, она выйдет на лёд в 0:16 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.