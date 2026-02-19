Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Тарасова: не думаю, что кто-то, кроме Аделии Петросян, сегодня зайдёт на четверной прыжок

Тарасова: не думаю, что кто-то, кроме Аделии Петросян, сегодня зайдёт на четверной прыжок
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян в последний момент заявила четверной тулуп в свою произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Эмбер Гленн
США
214.91
2
Софья Самоделкина
Казахстан
207.46
3
Син Чжи А
Южная Корея
206.68

«Не думаю, что кто-то, кроме Аделии Петросян, сегодня зайдёт на четверной прыжок. Если она на него зайдёт, она его сделает. Но недалеко время, когда все девочки будут делать эти прыжки», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Петросян в решающий раз выйдет на олимпийский лёд в 0:16 мск. Ученица Этери Тутберидзе выступит в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место.

Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Комментарии
