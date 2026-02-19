«Такого акселя у девочек я не видела никогда». Тарасова восхитилась американкой на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление трёхкратной чемпионки США Эмбер Гленн в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

«Эмбер Гленн каталась потрясающе, если честно говорить. Я вообще даже не вижу у неё никаких там… Ну, был этот срыв небольшой. Это была ерунда. Но такого акселя я не видела могу даже сказать у девочек, что никогда. А я видела много акселей. Я работала с девочкой, с которой мы прыгали аксель. Но такого качественного элемента я не видела никогда», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

