Главная Олимпиада 2026 Новости

«Такого акселя у девочек я не видела никогда». Тарасова восхитилась американкой на ОИ-2026

«Такого акселя у девочек я не видела никогда». Тарасова восхитилась американкой на ОИ-2026
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление трёхкратной чемпионки США Эмбер Гленн в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Эмбер Гленн каталась потрясающе, если честно говорить. Я вообще даже не вижу у неё никаких там… Ну, был этот срыв небольшой. Это была ерунда. Но такого акселя я не видела могу даже сказать у девочек, что никогда. А я видела много акселей. Я работала с девочкой, с которой мы прыгали аксель. Но такого качественного элемента я не видела никогда», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Календарь Олимпиады-2026
