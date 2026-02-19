«Мы сделали это». Никита Филиппов опубликовал фото с серебряной медалью Олимпиады-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2026, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал фото с серебряной медалью, которую завоевал в спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Медаль Филиппова — первая для России на Играх-2026.

Фото: из личного архива Никиты Филиппова

«Мы сделали это. Спасибо всем причастным», — подписал фото Филиппов в своём телеграм-канале.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал:

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.

2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.

3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.

4. Арно Лита (Швейцария) +3,04

5. От Феррер (Испания) +20,42.

6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.