«Мы сделали это». Никита Филиппов опубликовал фото с серебряной медалью Олимпиады-2026

«Мы сделали это». Никита Филиппов опубликовал фото с серебряной медалью Олимпиады-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2026, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал фото с серебряной медалью, которую завоевал в спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Медаль Филиппова — первая для России на Играх-2026.

Фото: из личного архива Никиты Филиппова

«Мы сделали это. Спасибо всем причастным», — подписал фото Филиппов в своём телеграм-канале.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал:

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.
2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.
3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.
4. Арно Лита (Швейцария) +3,04
5. От Феррер (Испания) +20,42.
6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.

Материалы по теме
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Видео
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
