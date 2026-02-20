Эмбер Гленн удерживает лидерство на Олимпиаде-2026 у фигуристок перед сильнейшей разминкой

В Милане фигуристки продолжают представлять свои произвольные программы в рамках Олимпийских игр — 2026. По итогам третьей, предпоследней разминки промежуточное лидерство по-прежнему удерживает трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Женщины. Топ-3 после третьей разминки ПП по сумме:

Эмбер Гленн (США) — 214,91 балла. Нина Петрыкина (Эстония) — 210,82. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210,56.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выйдет на олимпийский лёд в 0:16 мск. Ученица Этери Тутберидзе выступит в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место. Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.