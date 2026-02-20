Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Олимпиада 2026

Эмбер Гленн удерживает лидерство на Олимпиаде-2026 у фигуристок перед сильнейшей разминкой

Эмбер Гленн удерживает лидерство на Олимпиаде-2026 у фигуристок перед сильнейшей разминкой
Комментарии

В Милане фигуристки продолжают представлять свои произвольные программы в рамках Олимпийских игр — 2026. По итогам третьей, предпоследней разминки промежуточное лидерство по-прежнему удерживает трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн. За произвольную она получила 147,52 балла, её суммарный результат составляет 214,91 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Женщины. Топ-3 после третьей разминки ПП по сумме:

  1. Эмбер Гленн (США) — 214,91 балла.
  2. Нина Петрыкина (Эстония) — 210,82.
  3. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210,56.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выйдет на олимпийский лёд в 0:16 мск. Ученица Этери Тутберидзе выступит в сильнейшей, заключительной разминке под 20-м номером. В короткой программе Аделия заняла пятое место. Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
