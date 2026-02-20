Ютта Лердам рассказала, что испытывала недомогание во время соревнований на ОИ-2026

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам рассказала, что испытывала недомогание во время соревнований на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Я до сих пор не могу в то поверить, что смогла выиграть медали, потому что во время соревнования я была немного больна, поэтому я приехала на Игры на несколько дней позже. После соревнований мне стало ещё хуже. Но я не могу в это поверить, ребята. Моя Олимпиада получилась абсолютно идеальной», – сказала Лердам в видео, размещённом в своём аккаунте в TikTok.

27-летняя Лердам выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2026 на дистанции 1000 м, одержав победу с новым олимпийским рекордом – 1.12,31. Также она стала серебряным призёром Игр-2026 на дистанции 500 м.