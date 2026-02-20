Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ютта Лердам рассказала, что испытывала недомогание во время соревнований на ОИ-2026

Ютта Лердам рассказала, что испытывала недомогание во время соревнований на ОИ-2026
Комментарии

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам рассказала, что испытывала недомогание во время соревнований на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Я до сих пор не могу в то поверить, что смогла выиграть медали, потому что во время соревнования я была немного больна, поэтому я приехала на Игры на несколько дней позже. После соревнований мне стало ещё хуже. Но я не могу в это поверить, ребята. Моя Олимпиада получилась абсолютно идеальной», – сказала Лердам в видео, размещённом в своём аккаунте в TikTok.

27-летняя Лердам выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2026 на дистанции 1000 м, одержав победу с новым олимпийским рекордом – 1.12,31. Также она стала серебряным призёром Игр-2026 на дистанции 500 м.

Материалы по теме
Россия без медали в фигурке! Петросян сражалась, но соперницы были сильнее. LIVE
Live
Россия без медали в фигурке! Петросян сражалась, но соперницы были сильнее. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android