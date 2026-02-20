«Достали! Совести нет». Тарасова — о том, что Тутберидзе не может вывести Петросян на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к тому, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не может вывести свою ученицу — трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян в качестве наставника на Олимпиаде-2026 в Италии. Тутберидзе на Играх-2026 аккредитована как тренер сборной Грузии.

«Замучили с этими правами. Я много стран тренировала, и никто не говорил мне, куда выходить, а куда нет. Достали! Совести нет», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Петросян на Олимпиаде-2026 официально сопровождает хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

