Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Олимпиада 2026

«Достали! Совести нет». Тарасова — о том, что Тутберидзе не может вывести Петросян на ОИ

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к тому, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не может вывести свою ученицу — трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян в качестве наставника на Олимпиаде-2026 в Италии. Тутберидзе на Играх-2026 аккредитована как тренер сборной Грузии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Идёт
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Замучили с этими правами. Я много стран тренировала, и никто не говорил мне, куда выходить, а куда нет. Достали! Совести нет», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Петросян на Олимпиаде-2026 официально сопровождает хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

