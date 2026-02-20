Аделия Петросян с падением на четверном исполнила произвольную программу на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян представила свою произвольную программу на Олимпийских играх – 2026 в Италии, которая поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла (76,93 — за технику, 65,71 — за компоненты).

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.

Все непрыжковые элементы Петросян выполнила на четвёртый уровень сложности.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.