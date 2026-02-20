Аделия Петросян уступает американке Эмбер Гленн после проката ПП на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в сумме набрала 214,53 балла на Олимпийских играх – 2026 в Италии. На момент выступления третьей фигуристки из сильнейшей разминки это второй результат. Петросян обходит трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн, в сумме у неё 214,91 балла.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

После короткой программы россиянка занимала пятое место.