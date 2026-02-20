Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Олимпиада 2026

«Болеем всей страной». Тарасова отреагировала на слова Глейхенгауза после проката Петросян

«Болеем всей страной». Тарасова отреагировала на слова Глейхенгауза после проката Петросян
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова хореографа Даниила Глейхенгауза, которые он сказал после проката произвольной программы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян набрала 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Глейхенгауз: Спасибо всем за поддержку!

Тарасова: Мы вас любим. Мы за вас болеем. Всей страной, – сказала Тарасова в эфире Okko.

За произвольной программой турнира фигуристок можно следить в лайве «Чемпионата».

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

