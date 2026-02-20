«Болеем всей страной». Тарасова отреагировала на слова Глейхенгауза после проката Петросян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова хореографа Даниила Глейхенгауза, которые он сказал после проката произвольной программы российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян набрала 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Глейхенгауз: Спасибо всем за поддержку!

Тарасова: Мы вас любим. Мы за вас болеем. Всей страной, – сказала Тарасова в эфире Okko.

За произвольной программой турнира фигуристок можно следить в лайве «Чемпионата».

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.