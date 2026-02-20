Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Олимпиада 2026

Тарасова высказалась о том, что Петросян упала с четверного тулупа в ПП на Олимпиаде-2026

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян упала на четверном тулупе в своей произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Это не нашего ума дело, потому что есть педагоги, есть она сама. И когда ты прыгаешь тулуп четверной, то как же его не вставлять? Да. Никто не прыгает из 10 и 10. Знаете, сложные прыжки. Так что просто не пошла вверх, стелилась. Её это внутренне подкосило», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Произвольная программа Петросян поставлена под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

