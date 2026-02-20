Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
«На самом деле они неплохие». Тарасова — о баллах Петросян в ПП на ОИ-2026

«На самом деле они неплохие». Тарасова — о баллах Петросян в ПП на ОИ-2026
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о судействе в произвольной программе в соревнованиях женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии после проката российской фигуристки Аделии Петросян. Петросян упала во время исполнения прыжка ультра-си и получила за свой прокат 141,64 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«И как мотивировать спортсменов делать четверные прыжки? Если им за это столько снимают, а не падая, не получается! Не получается выйти и сразу делать. На самом деле… На самом деле это неплохие баллы», – сказала Тарасова в эфире Okko.

За произвольной программой турнира фигуристок можно следить в лайве «Чемпионата».

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

