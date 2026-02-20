Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Аделия Петросян лишилась шансов на медаль на Олимпиаде-2026 в Италии

Аделия Петросян лишилась шансов на медаль на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян лишилась шансов на медаль на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. На момент написания новости Петросян занимает промежуточное четвёртое место. Россиянку опережают американка Эмбер Гленн (214,91 балла), японка Монэ Тиба (217,88) и американка Алиса Лью (226,79 балла).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

После короткой программы россиянка занимала пятое место.

Комментарии
