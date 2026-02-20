«Катает программу 10-летней давности». Тарасова раскритиковала оценки Алисы Лью на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критически высказалась о том, как судьи оценили прокат произвольной программы чемпионкой мира американкой Алисой Лью на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Она катает программу 10-летней давности, может, даже 15-летней. Но больше с них ничего не требуется, чтобы выиграть Олимпийские игры», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Алиса Лью за ПП на Олимпиаде получила от судей 150,20 балла. В сумме у американки 226,79 балла, это промежуточное первое место.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.