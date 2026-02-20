Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Катает программу 10-летней давности». Тарасова раскритиковала оценки Алисы Лью на ОИ

«Катает программу 10-летней давности». Тарасова раскритиковала оценки Алисы Лью на ОИ
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критически высказалась о том, как судьи оценили прокат произвольной программы чемпионкой мира американкой Алисой Лью на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Она катает программу 10-летней давности, может, даже 15-летней. Но больше с них ничего не требуется, чтобы выиграть Олимпийские игры», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Алиса Лью за ПП на Олимпиаде получила от судей 150,20 балла. В сумме у американки 226,79 балла, это промежуточное первое место.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы фигуристок на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Аделия отдала всю себя! Но четверной тулуп получился с падением и подкосил её. LIVE
Live
Аделия отдала всю себя! Но четверной тулуп получился с падением и подкосил её. LIVE
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android