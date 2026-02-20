Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Фигурное катание на Олимпиаде 2026, женщины, одиночное катание: результаты

Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпиады-2026, Сакамото — вторая
Комментарии

Чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в личном турнире. Ранее на Играх-2026 Лью в составе сборной США выиграла командный турнир.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Итоги:

1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.
3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.
4. Моне Чиба (Япония) – 217.88 балла
5. Эмбер Гленн (США) – 217.88 балла
6. Аделия Петросян (Россия) – 214.53 балла.

Отметим, что после короткой программы у женщин лидировала Накаи, второй шла Сакамото, а Лью замыкала тройку.

Ранее действующий чемпион России Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026.

