Россия осталась без золота в соревнованиях у женщин в фигурном катании впервые с ОИ-2014

Российские фигуристки впервые с Олимпийских игр – 2014 в Сочи не смогли завоевать золотую медаль на Олимпиаде. На Олимпийских играх – 2026 в Италии в турнире у женщин принимала участие российская фигуристка Аделия Петросян, которая заняла шестое место, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Ранее российские фигуристки завоёвывали золото на протяжении трёх Олимпиад подряд. На Олимпийских играх в Сочи-2014 чемпионкой Игр стала россиянка Аделина Сотникова, на Играх в Пхёнчхане-2018 золото завоевала Алина Загитова, а на Олимпиаде-2022 в Пекине чемпионской стала Анна Щербакова.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.