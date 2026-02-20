Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Олимпиада 2026

Аделия Петросян заявила, что планирует выступить на следующей Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян планирует выступить на Олимпиаде 2030 года.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за короткую и произвольную программы фигуристка получила 214,53 балла.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.

