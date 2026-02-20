Аделия Петросян заявила, что планирует выступить на следующей Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян планирует выступить на Олимпиаде 2030 года.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за короткую и произвольную программы фигуристка получила 214,53 балла.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.

