Аделия Петросян: психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката
Поделиться
Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Единственная представительница России в женском одиночном катании заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном прыжке.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — приводит слова Петросян ТАСС.
Чемпионкой Олимпиады-2026 в Милане в женском одиночном катании стала американская фигуристка Алиса Лью (226,79 балла).
Материалы по теме
Видео: Зажигательный танец Аделии Петросян
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
02:26
-
02:25
-
02:19
-
02:19
-
02:18
-
02:10
-
02:08
-
02:07
-
02:04
-
01:58
-
01:56
-
01:54
-
01:51
-
01:47
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:36
-
01:36
-
01:32
-
01:27
-
01:27
-
01:26
-
01:21
-
01:18
-
01:18
-
01:17
-
01:12
-
01:11
-
01:07
-
01:05
-
01:04
-
01:00
-
00:59
-
00:47