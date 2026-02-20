Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Олимпиада 2026

Аделия Петросян: психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката

Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Единственная представительница России в женском одиночном катании заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном прыжке.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — приводит слова Петросян ТАСС.

Чемпионкой Олимпиады-2026 в Милане в женском одиночном катании стала американская фигуристка Алиса Лью (226,79 балла).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
