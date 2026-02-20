Аделия Петросян: психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Единственная представительница России в женском одиночном катании заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном прыжке.

«Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — приводит слова Петросян ТАСС.

Чемпионкой Олимпиады-2026 в Милане в женском одиночном катании стала американская фигуристка Алиса Лью (226,79 балла).

