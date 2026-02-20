Россия впервые за 66 лет осталась без медали в фигурном катании на Олимпийских играх
Поделиться
Российские фигуристы остались без медалей на Олимпиаде впервые с 1960 года. На Олимпийских играх – 2026 в Италии от России выступали Аделия Петросян и Пётр Гуменник.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
Петросян заняла шестое место в одиночном катании. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. В произвольной программе судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла. Россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.
Ранее российский фигурист Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
02:26
-
02:25
-
02:19
-
02:19
-
02:18
-
02:10
-
02:08
-
02:07
-
02:04
-
01:58
-
01:56
-
01:54
-
01:51
-
01:47
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:36
-
01:36
-
01:32
-
01:27
-
01:27
-
01:26
-
01:21
-
01:18
-
01:18
-
01:17
-
01:12
-
01:11
-
01:07
-
01:05
-
01:04
-
01:00
-
00:59
-
00:47