Россия впервые за 66 лет осталась без медали в фигурном катании на Олимпийских играх

Российские фигуристы остались без медалей на Олимпиаде впервые с 1960 года. На Олимпийских играх – 2026 в Италии от России выступали Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Петросян заняла шестое место в одиночном катании. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. В произвольной программе судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла. Россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.

Ранее российский фигурист Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.