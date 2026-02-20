Появился судейский протокол произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с тем, как каждый судья оценил выступление Аделии Петросян.

Судья №1 Элен Кукуфа (Франция).

Судья №2 Алис Вальдер (Швейцария).

Судья №3 Надежда Парецкая (Казахстан).

Судья №4 Анна Кантор (Израиль).

Судья №5 Еён Кён Хан (Южная Корея).

Судья №6 Ричард Грейндж (Великобритания).

Судья №7 Рицуко Хориути (Япония).

Судья №8 Вессела Попова (Болгария).

Судья №9 Магдалена Рушецка (Польша).

После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.