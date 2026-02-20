Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
14:00 Мск
Олимпиада 2026

Появился судейский протокол произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Появился судейский протокол произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с тем, как каждый судья оценил выступление Аделии Петросян.

Судья №1 Элен Кукуфа (Франция).
Судья №2 Алис Вальдер (Швейцария).
Судья №3 Надежда Парецкая (Казахстан).
Судья №4 Анна Кантор (Израиль).
Судья №5 Еён Кён Хан (Южная Корея).
Судья №6 Ричард Грейндж (Великобритания).
Судья №7 Рицуко Хориути (Япония).
Судья №8 Вессела Попова (Болгария).
Судья №9 Магдалена Рушецка (Польша).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.

