Появился судейский протокол произвольной программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с тем, как каждый судья оценил выступление Аделии Петросян.
Судья №1 Элен Кукуфа (Франция).
Судья №2 Алис Вальдер (Швейцария).
Судья №3 Надежда Парецкая (Казахстан).
Судья №4 Анна Кантор (Израиль).
Судья №5 Еён Кён Хан (Южная Корея).
Судья №6 Ричард Грейндж (Великобритания).
Судья №7 Рицуко Хориути (Япония).
Судья №8 Вессела Попова (Болгария).
Судья №9 Магдалена Рушецка (Польша).
После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку.
Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.