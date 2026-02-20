Тарасова — о Петросян: упал человек и упал. Не прыгала бы четверной, могла бы и не падать
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о падении российской фигуристки Аделии Петросян при исполнении четверного тулупа во время проката произвольной программы на Олимпийских играх — 2026.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Зачем нам это обсуждать? Упал человек и упал. Если бы не прыгала четверной, могла бы и не падать», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.
Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за короткую и произвольную программы фигуристка получила 214,53 балла. Чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото ОИ-2026 в личном турнире.
Скандалы Олимпиады-2026:
