Тарасова — о Петросян: упал человек и упал. Не прыгала бы четверной, могла бы и не падать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о падении российской фигуристки Аделии Петросян при исполнении четверного тулупа во время проката произвольной программы на Олимпийских играх — 2026.

«Зачем нам это обсуждать? Упал человек и упал. Если бы не прыгала четверной, могла бы и не падать», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за короткую и произвольную программы фигуристка получила 214,53 балла. Чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото ОИ-2026 в личном турнире.

