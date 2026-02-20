Эмоции Петросян после объявления оценок в произвольной программе с падением на ОИ-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян с улыбкой отреагировала на свои оценки после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии.

Фото: Кадр из трансляции

В произвольной программе судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла. Россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.

Россиянка заняла итоговое шестое место. Чемпионкой стала американская фигуристка Алиса Лью.

Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. Ранее российский фигурист Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.