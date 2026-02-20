Эмоции Петросян после объявления оценок в произвольной программе с падением на ОИ-2026
Российская фигуристка Аделия Петросян с улыбкой отреагировала на свои оценки после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
Фото: Кадр из трансляции
В произвольной программе судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла. Россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.
Россиянка заняла итоговое шестое место. Чемпионкой стала американская фигуристка Алиса Лью.
Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. Ранее российский фигурист Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.
