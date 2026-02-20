Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Эмоции Петросян после объявления оценок в произвольной программе с падением на ОИ-2026

Эмоции Петросян после объявления оценок в произвольной программе с падением на ОИ-2026
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян с улыбкой отреагировала на свои оценки после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Фото: Кадр из трансляции

В произвольной программе судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла. Россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.

Россиянка заняла итоговое шестое место. Чемпионкой стала американская фигуристка Алиса Лью.

Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. Ранее российский фигурист Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

Материалы по теме
Филиппов выиграл медаль для России, Петросян — шестая. Итоги 13-го дня ОИ-2026
Филиппов выиграл медаль для России, Петросян — шестая. Итоги 13-го дня ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android