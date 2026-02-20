«Если идёшь на четверной — надо делать». Роднина — о произвольной программе Петросян на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Девушки показали нам фантастические соревнования! Каждая разминка, одна за другой катались настолько хорошо… Все очень разные, очень сильные, с хорошим настроением.

По поводу выступления Аделии… Попытка была, причём сильная. Я считаю, что нам расстраиваться ничему не надо. Мы четыре года нигде не участвовали, Петросян очень хорошо принимали, и заявка была очень хорошая. Но если идёшь на четверной — надо делать. У нас такой вид спорта, где за попытку не прибавляют баллов, а убавляют.

Четыре года я вообще не смотрела фигурное катание, и женский турнир меня поразил. Я не гадаю, что было бы, если бы… У нас есть конкретный результат, очень многое сделало, и есть хорошая заявка на будущие турниры. У нас все — дебютанты. Конечно, хочется высокого результата. Конечно, хочется медалей. И все предыдущие Олимпийские игры ребята нас радовали, но здесь особый случай. Считаю результат Петросян хорошим, а соревнования — просто сумасшедшими», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Единственная представительница России на Играх-2026 в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном прыжке.

Материалы по теме Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Видео: Самая титулованная фигуристка России