На Играх-2026 в Милане прервалась серия побед учениц Этери Тутберидзе на Олимпиадах

Впервые с 2014 года Олимпийские игры в женском одиночном катании выиграла не ученица заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Золото Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в личном турнире завоевала чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью. Ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в данных соревнованиях.

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Итоги:

1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.

3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.

4. Моне Чиба (Япония) – 217.88 балла

5. Эмбер Гленн (США) – 217.88 балла

6. Аделия Петросян (Россия) – 214.53 балла.

Победы учениц Этери Тутберидзе на Играх:

ОИ-2018 – Алина Загитова.

Ои-2022 – Анна Щербакова.