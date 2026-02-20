Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Олимпиада 2026

Тарасова высказалась об Алисе Лью, выигравшей золото Олимпийских игр — 2026
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о победе американской фигуристки Алисы Лью в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Алиса Лью молодец, она сделала максимум того, что умеет. Она нигде не споткнулась, не упала, не пропустила, не недокрутила. Она всё сделала так, как надо. Да, может быть, у нас нет такого ощущения, что это… Ох, какая олимпийская чемпионка! Ну вот такая!», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

В сумме от судей за короткую и произвольную программы американская фигуристка получила 226,79 балла.

