Тарасова высказалась об Алисе Лью, выигравшей золото Олимпийских игр — 2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о победе американской фигуристки Алисы Лью в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Алиса Лью молодец, она сделала максимум того, что умеет. Она нигде не споткнулась, не упала, не пропустила, не недокрутила. Она всё сделала так, как надо. Да, может быть, у нас нет такого ощущения, что это… Ох, какая олимпийская чемпионка! Ну вот такая!», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

В сумме от судей за короткую и произвольную программы американская фигуристка получила 226,79 балла.

