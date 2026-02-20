Тарасова высказалась о падении Петросян в произвольной программе на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиянки Аделии Петросян в произвольной программе на ОИ-2026 в Италии. Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.

«Она делала четверной. Она у таких тренеров, у которых не нужно совещаться по этому поводу ни с кем. Они и вчера тренировались, и сегодня тренировались, и была разминка. Так, этот вопрос и не решен. Что она делает? Выходит и делает. Значит, было больше за то, что она делает. Это вопрос был решён, а не так: сделаешь или не сделаешь. Все тренеры, которые воспитывают олимпийских чемпионов — максималисты. А как же? Ты должен показать максимум, что умеешь делать, а она умеет это делать», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Петросян заняла шестое место в одиночном катании. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла.